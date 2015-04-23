Davutoğlu'ndan çocuklara: En güzel şey öğretmenlik

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan töreni nedeniyle gittiği Anıtkabir’de çocuklara “En güzel şey öğretmenlik” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de olduğu devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde çocuklarla bir süre sohbet eden Başbakan Davutoğlu, ''En güzel şey öğretmenlik'' dedi ve kendisinin de pek çok öğrencisi olduğunu söyledi.

Nabi Avcı, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bu sabah Anıtkabir'i ilk ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığındaki heyet oldu.

Bakan Avcı, heyetteki Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin ellerinden tutarak Aslanlı Yol'dan geçti. Daha sonra Avcı ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Buradan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Avcı, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Ulusal egemenliğin, kayıtsız şartsız millete verilişinin 95. yıl dönümünü kutlamak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını paylaşmak için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte Başöğretmen Atatürk'ün huzurundayız. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için açtığı yolda var gücümüzle ilerliyor ve Başöğretmenimizi sevgiyle anıyoruz."

Bakan Avcı, Anıtkabir özel defterine yazdıklarını, yanındaki öğrenciye okuttu.

Bu arada, Anıtkabir merdivenlerinde Bakan Avcı'ya öğrenciler tarafından çiçek verildi. Bakan Avcı, çiçekleri veren öğrencilere teşekkür ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.