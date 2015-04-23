T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'ndan çocuklara: En güzel şey öğretmenlik

23 Nisan için Ankara'daki resmi törenler devlet erkanının Anıtkabir'i ziyareti ile başladı

23 Nisan 2015 13:23

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan töreni nedeniyle gittiği Anıtkabir’de çocuklara “En güzel şey öğretmenlik” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de olduğu devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde çocuklarla bir süre sohbet eden Başbakan Davutoğlu, ''En güzel şey öğretmenlik'' dedi ve kendisinin de pek çok öğrencisi olduğunu söyledi.

 

Nabi Avcı, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

 

Bu sabah Anıtkabir'i ilk ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığındaki heyet oldu.

Bakan Avcı, heyetteki Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin ellerinden tutarak Aslanlı Yol'dan geçti. Daha sonra Avcı ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Buradan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Avcı, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Ulusal egemenliğin, kayıtsız şartsız millete verilişinin 95. yıl dönümünü kutlamak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını paylaşmak için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte Başöğretmen Atatürk'ün huzurundayız. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için açtığı yolda var gücümüzle ilerliyor ve Başöğretmenimizi sevgiyle anıyoruz."

Bakan Avcı, Anıtkabir özel defterine yazdıklarını, yanındaki öğrenciye okuttu.

Bu arada, Anıtkabir merdivenlerinde Bakan Avcı'ya öğrenciler tarafından çiçek verildi. Bakan Avcı, çiçekleri veren öğrencilere teşekkür ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakananıtkabirçocukhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24