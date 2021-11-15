Gazeteciler Cemiyeti, online eğitim platformu kurdu

Gazeteciler Cemiyeti Akademi gazetecilik eğitimleri başladı. Gazeteciler Cemiyeti, uluslararası projeler aracılığıyla yürüttüğü medya sektöründe yetkinliği arttırmayı amaçlayan eğitici çalışmalarını kapsamlı çevrimiçi mesleki eğitim platformuna dönüştürdü. Gazeteciler Cemiyeti Akademi, medya sektöründe görev alacak gençler ve mesleki tecrübesini güncel bilgilerle pekiştirmeyi hedefleyen herkes için kolay erişilebilir, güvenilir eğitim içeriklerini ücretsiz sunacak.

GC Akademi'nin eğitim modüllerine gc-tr.org sitesinden erişilecek. GC Akademi hakkında tüm gelişmeler, Twitter’da @gc_akademi hesabında ve Facebook’taki sayfasında duyuruluyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye medya tarihinde geride bıraktığı 75 yıllık tarihsel bilgi birikimiyle Cemiyet’in mesleki eğitimi ve tecrübe aktarımını her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Bilgin, “Bu anlayışımız çerçevesince, geçmişten bugüne Ankara’da Cemiyetimiz bünyesinde veya diğer illerdeki meslek kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımızı artık farklı bir boyuta taşıyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve memleketimiz açısından sıkıntılara yol açan Koronavirüs salgınıyla birlikte kapalı toplantı salonları yerine artık yeni buluşma yerimiz olan internet ortamında çevrimiçi bir eğitim akademisi kuruyoruz” dedi.

Bilgin şu ifadeleri kullandı:

“Bu sorumluluğumuzla güzel bir gelecek ve demokratik bir toplum için eğitimin kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizler gazetecilik mesleğimizin ihtiyaçlarının teknolojik değişimler eşliğinde gün geçtikçe arttığını ve çeşitlendiğini gözlemliyoruz. Medya sektörüne adım atmayı hedefleyen gençlerimize ya da sektörde var olma mücadelesi içindeki meslektaşlarımıza bu ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olmak istiyoruz. Özellikle basın ve ifade özgürlüğünde dünya ülkeleri sıralamasında demokratik ve özgür ülkeler kategorisinde yer alamadığımız bugünlerde, kendisini bilgiyle güçlendirmiş gazeteciler tarafından halkımızın haber alma hakkı için mücadele edilebileceğine inanıyoruz.

"Avrupa Birliği’nin sunduğu finansman imkanıyla Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi projesi kapsamında verdiğimiz desteklerin yanı sıra, Türkiye’nin çok sesli medya ortamına sahip olabilmesi için bir medya kuruluşunun nasıl bağımsız olarak ayakta kalabileceğine ilişkin de eğitimler sunuyoruz. Bu kapsamda sektörde hangi yeniliklerle ayakta kalınabileceğine ve nasıl bir iş modeli kurulabileceğine ilişkin ip uçları veriyoruz."