Gazeteciler Cemiyeti Oda TV'ye verilen ödülü askıya aldı

T24- Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin İnternet gazeteciliği dalında Oda TV’ye verilen Başarı Ödülünün askıya alınmasını kararlaştırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 2010 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin İnternet gazeteciliği dalında Oda TV’ye verilen Başarı Ödülünün askıya alınmasını kararlaştırdı. TGC Yönetim Kurulu bu kararı, İnternet Gazeteciliği Ödül Seçici Kurulu’nun da görüşünü alarak verdi. TGC’nin yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

"İnternet gazeteciliğinin ve internette görev yapan gazetecilerin yasal tanımlarının henüz belirlenmemesi nedeniyle, internet ödülleri içerik zenginliği, site yapısı ve ulaşılabilirlik özellikleri dikkate alınarak ve öteki dallardan ayrı olarak gazetecilere değil haber portallarına veriliyordu. Ödül Seçici Kurulu’nun başvuruları değerlendirdiği 25 Şubat 2011 günü yapılan toplantının ertesinde ortaya çıkan gelişmeler ve gazeteci olmayan kişilerin de tartışma konusu olması, Yönetim Kurulu’nun seçici kurul üyelerinin de görüşünü alarak ödülü askıya almasında etkili oldu."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ödül töreni Sabancı Center’de 700’e yakın davetlinin katılımıyla yapılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2010 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü saat 19.30’da Sabancı Center’da Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Törene medya, iş ve üniversite dünyasından 700’e yakın davetli katılması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ BÜYÜK SECİCİ KURULU

Bu yıl “Gazetecilik Büyük Seçici Kurulu” İsmail Ballı, Turhan Bozkurt, Necdet Doğan, Sibel Güneş, Ayşe Özek Karasu ve İbrahim Yıldız’dan oluştu. “Radyo TV Büyük Seçici Kurulu” Prof Dr. Rıdvan Akar, Zafer Arapkirli, Kemal Aslan, Prof.Dr. Şükran Esen, Ali Eyüboğlu, Sibel Güneş ve Doğan Şentürk’ten meydana geldi. “İnternet Büyük Seçici Kurulu’nda ise Oğuz Güven, Ercüment İşleyen, Hakan Kara, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Sibel Güneş, Olay Tan ve Ahmet Yeşiltepe yer aldı.

ÖDÜLE DEĞER BULUNAN ESERLER

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ

Haber- Siyasal dalında Tekin Atay, Güngör Karakuş, Hilal Öztürk - Habertürk Gazetesi 20.02.2010 tarihinde yayınlanan “Kayıp Savcı Sarıkaya Çukurambar’dan Çıktı” başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundu.

Cansu Çamlıbel-Hürriyet Gazetesi- 12.10.2010 tarihinde yayınlanan “29 Ekim’de Tek Tören” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Ekonomi dalında Ali Ekber Yıldırım, Dünya Gazetesi–16–8/26–11.2010 tarihinde yayınlanan “GDO’da Mevzuat Baş Döndürdü” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Çevre, Eğitim, Sağlık (Toplum Ödülü) dalında Gülden Aydın-Hürriyet Gazetesi–21.04.2010 tarihinde yayınlanan “Orada Kimse Yok mu?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Betül Kotan Atak - Radikal Gazetesi- 21.08.2010 tarihinde yayınlanan “KPSS’de Çifte Şaibe” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Kültür Sanat-Magazin dalında Muhittin Danış-Radikal Gazetesi–01–02.11.2010 tarihinde yayınlanan “Sarayda (Topkapı Sarayı) Çatlak” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Bülent Ergün-Sabah Gazetesi–08.09.2010 tarihinde yayınlanan “2500 Yaşındaki Anadolu Kadınına Gümrük İşkencesi” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Spor dalında Celal Demirbilek- Hürriyet Gazetesi 30.07.2010 tarihinde yayınlanan “Milli Takımı Unuttular” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Yiğit Barış-Demokrat Kocaeli Gazetesi–25.10.2010 tarihinde yayınlanan “Curling Şampiyonasında Skandal” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Köşe Yazısı dalında Yılmaz Özdil-Hürriyet Gazetesi–19.08.2010 tarihinde yayınlanan “Soy sop” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma dalında Sedat Ergin-Hürriyet Gazetesi- 03–08/09–09.2010 tarihlerinde yayınlanan “Balyoz İddianamesi” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Burhan Ekinci-Taraf Gazetesi–20–29.08.2010 tarihinde yayınlanan “Faili Meçhuller Meçhul Kalmasın” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.

Röportaj dalında Nebahat Koç-Akşam Gazetesi–15–16.07.2010 tarihinde yayınlanan “Numan Bey Gidecek” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Ahmet Uykan-Zaman Gazetesi–25.09.2010 tarihinde yayınlanan “Prim Almasam da Olur, Bana Gümüş Madalya Yeter” başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü.

Spor Köşe Yazısı dalında Ercan Güven-Milliyet Gazetesi- 01.09.2010 tarihinde yayınlanan “Haysiyet Cellatlığı ve Cellatın İpini Yalayanlar” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Alper Kaya-Birgün Gazetesi–27.10.2010 tarihinde yayınlanan “Sadece Bir Deli” başlıklı yazısıyla övgüye değer görüldü.

Sayfa Düzeni - Birinci Sayfa Düzeni’nde Bülent Mumay-Radikal Gazetesi–30.11.2010 tarihli sayfasıyla ödüle değer bulundu. İç Sayfa Düzeni’nde Fatma Bilecen-Milliyet Gazetesi 18.04.2010 tarihli 18 ve 19. sayfaları ile ödüle değer bulundu. Ayçağ Bıçakçı-Habertürk Gazetesi–03.07.2010 tarihli 10. sayfası ile övgüye değer görüldü. Spor Sayfası Düzeni-Nihat Uğurlu-Hürriyet Gazetesi–01.08.2010 tarihli spor sayfasıyla ödüle değer bulundu. Ercan Arıkan- Habertürk Gazetesi- 26.07.2010 tarihli spor sayfasıyla övgüye değer görüldü.

Karikatür dalında Zafer Temoçin-Cumhuriyet Gazetesi- 01.12.2010 tarihli “Wikileaks Belgelerin’den Sonra“ karikatürü ile ödüle değer bulundu.

Fotoğraf dalında ödül verilmedi. Erhan Yılmaz-İHA–20.05.2010 tarihli “Ölme Mehmedim”konulu fotoğrafıyla övgüye değer görüldü.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Dalında Atıl Ayaz-Fox Tv’de 12–14/01.2010 tarihinde yayınlanan “Acil Skandal”başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Göksel Göksu- CNNTÜRK’de 06–08/12.2010 tarihinde yayınlanan “Namlunun Ucundaki Kadınlar”başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

TV Haber Program dalında ödül verilmedi

TV Belgesel Dalında Zeynel Elçioğlu-TRT’de 16.02.2010 tarihinde yayınlanan “Yöresel Müziğin Ustaları”başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

Nazım Alpman-İz TV’de 21.06.2010 tarihinde yayınlanan “Trakya’nın Kara Günleri” başlıklı belgeseliyle övgüye değer görüldü.

TV Kültür –Sanat- Magazin Programı dalında ödül başvurusu olmadı

TV Spor Programı Dalında ödül verilmedi

TV Kamera Çalışması Dalında Şaban Özdemir-İHA’da 20.05.2010 tarihinde yayınlanan “Mezarlıktaki Son Nefes” görüntüleri ile ödüle değer bulundu.

Radyo Haber Program Dalında Ender Uslu-Kanaltürk Radyo’da 06.05.2010 tarihinde yayınlanan “İlk Anons”programıyla ödüle değer bulundu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2010 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Güngör Uras’a verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı.

Uras, uzun yıllardan beri ekonomi ile sosyal konulardaki öngörü, öneri ve eleştirilerini gündeme getirirken bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesinin yanı sıra yerel ekonomilerin de güçlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle ödüle değer bulundu.