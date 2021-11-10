Gazeteciler Cemiyeti: 2021’in ilk dokuz ayında 103 gazeteci saldırıya uğradı

Gazeteciler Cemiyeti, 2021’in üçüncü çeyreğine dair medya izleme raporunu yayınladı.

Rapora göre 2021’in ilk dokuz ayında 103 gazeteci saldırıya uğradı.

Üçüncü çeyrekte silahlı, bıçaklı veya yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 48 oldu.

Raporda “Basının demokratik işlevlerini yerine getirmesinin önündeki engeller artıyor. Yargılamalar, tehditler, hedef göstermeler ve saldırılar gazetecileri görev yapamaz hale getiriyor” ifadeleri yer aldı.

Gazeteciler Cemiyeti’ne göre üç ayda 15 gazeteci de gözaltına alındı.