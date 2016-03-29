Gazeteciler Birliği: Erdoğan'ın tepkisi gülünç



Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kuruluşu (NDR), "extra 3" adlı programında yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik video üzerine, Alman büyükelçinin Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

NDR Genel Yayın Yönetmeni Andreas Cichowicz açıklamasında, "Türk hükümetinin extra 3'da yayınlanan bir video üzerine diplomatik yollara başvurması basın ve düşünce özgürlüğü anlayışımızla uyuşmuyor" dedi.

Almanya'da siyasi mizah yapılmasına izin verildiğini belirten Andreas Cichowicz "Buna extra 3'daki haber de dâhil" diye konuştu. Cichowicz, bu konuya yönelik NDR'e henüz bir şikayet gelmediğini de sözlerine ekledi.



"Sosyal medyada alay malzemesi oldu"



Aynı konuya dair Alman Gazeteciler Birliği'nden (DJV) de bir eleştiri geldi. DJV'den yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir mizah programı üzerine gösterdiği tepkinin, 'gülünç' olduğu belirtildi.

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, "Alman büyükelçinin Dışişleri'ne çağrılmasıyla Erdoğan'ın kendisini sosyal medyada alay konusu haline getirdiğini" ifade etti. Überall ayrıca "extra 3 programı Türk hükümetini diplomatik yollara başvurmaya ittiyse, o zaman hedefi 12'den vurmuşlar demektir" dedi.

Extra 3 editörlerinin her yerden Erdoğan'ın ülkedeki basın özgürlüğüne dair tutumunun sergilendiği iki dakikalık video nedeniyle tebrik aldığını belirten Überall, Erdoğan'ın video üzerine gösterdiği sert tepkinin, Erdoğan'ın "gerçeklikle bağının koptuğuna" işaret ettiğini belirtti.

Überall aynı zamanda Erdoğan'ın tepkisine karşılık "tüm meşru kahkahaların içinde", muhalif gazetecilere yönelik soruşturmaların Türkiye'nin acı gerçeği olduğunun da gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Frank Überall, Alman Büyükelçi Martin Erdmann'ın Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı'na basın özgürlüğünün temel bir hak olduğunu belirttiğini umduğunu da sözlerine ekledi.