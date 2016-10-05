Gazeteciler Başlangıç ve Yıldırım'ın pasaportlarına el kondu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım ile gazeteci-yazar Celal Başlangıç'ın pasaportlarına Atatürk Havalimanı'nda el kondu, yurt dışına çıkışları engellendi.

Pasaportlarına el konduğunu sosyal medya hesabından duyuran Ayşe Yıldırım, karakola götürüldüklerini ve pasaportlarının iptaline ilişkin tebligat beklediklerini yazdı.

Celal Başlangıç, Özgür Gündem Gazetesi'ne destek için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle aleyhinde açılan davanın ilk duruşmasına Salı günü çıkmış ve hakim tarafından duruşmadan vareste tutulmuştu.

Cumhuriyet gazetesi konuyla ilgili haberinde, yazarı Ayşe Yıldırım hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.

Evrensel gazetesi muhabiri ile konuşan Ayşe Yıldırım, "Celal'le üç günlüğüne Brüksel'e gitmek için havaalanına geldik. Atatürk Havalimanında pasaport kontrolünde polis ikimizin de pasaportlarının iptal edildiğini söyledi. Sonra havaalanı karakoluna götürüldük. Orada pasaportların iptaline ilişkin tutanak tutuldu. Ama neden iptal edildiğine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını, Vatan Emniyetinde Pasaport Şubeden öğrenebileceğimizi söylediler" dedi.

Tebligatı alan Ayşe Yıldırım ve Celal Başlangıç, valizleri geri almaya çalıştıklarını ve evlerine döneceklerini söylediler.

T24'e konuşan Celal Başlangıç pasaportlarının iptal edilme gerekçesini öğrenmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'ne gideceklerini kaydetti.

Daha önce benzer şekilde Yunanistan'dan Türkiye'ye dönen Diken.com.tr yazarı Hayko Bağdat'ın ve Almanya'ya gitmekte olan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportlarına da el konmuştu.