Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Celal Başlangıç'ın pasaportuna el kondu!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım ve gazeteci eşi duvar.com.tr yazarı Celal Başlangıç, havalimanında pasaportlarına el konularak karakola götürüldü.

Brüksel’e seyahati için pasaport kontrolüne giren Ayşe Yıldırım ve Celal Başlangıç’a pasaportlarının iptal edildiği bildirildi. Ayşe Yıldırım, iptal işlemini ve kararkola götürüldüklerini Twitter'dan duyurdu.

@CelalBaslangic ile havalimanindayiz. Pasaportlarimizin iptal edildigi soyleniyor — Ayşe Yıldırım (@AyeYldrm29) 5 Ekim 2016

Karakola goturuluyoruz — Ayşe Yıldırım (@AyeYldrm29) 5 Ekim 2016