Medya
Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Celal Başlangıç'ın pasaportuna el kondu!
“İptal gerekçesini öğrenmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne gidiyoruz”
Cumhuriyet gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım ve gazeteci eşi duvar.com.tr yazarı Celal Başlangıç, havalimanında pasaportlarına el konularak karakola götürüldü.
Brüksel’e seyahati için pasaport kontrolüne giren Ayşe Yıldırım ve Celal Başlangıç’a pasaportlarının iptal edildiği bildirildi. Ayşe Yıldırım, iptal işlemini ve kararkola götürüldüklerini Twitter'dan duyurdu.
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