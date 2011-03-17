-GAZETECİLER ANKARA'DA YENİDEN YÜRÜYECEK İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Gazetecilere Özgürlük Platformunun geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirdiği ''Gazetecilere Özgürlük Yürüyüşü'' 19 Mart Cumartesi Günü Ankara'da tekrarlanacak. Platformdan yapılan açıklamaya göre, 26'sı ulusal düzeyde, 66'sı yerel düzeyde faaliyet gösteren toplam 92 meslek örgütünün oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun ''cezaevlerindeki gazetecilerin özgür bırakılması, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasa hükümlerinin değiştirilmesi'' talepleriyle düzenlediği yürüyüş, saat 12.00'de Kolej Kavşağı'ndan başlayacak. Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun temel sloganı olan ''Özgür Basın Varsa, Özgür Toplum Vardır'' pankartı arkasında gerçekleştirilecek yürüyüşte, ''zincirlenmiş gazeteler'' çemberi içinde yerlerini alacak tutuklu gazeteci yakınları, cezaevlerindeki gazetecilerin fotoğraflarını taşıyacak. Yürüyüş, Ziya Gökalp Caddesi'ni takiben Kızılay'a kadar devam edecek ve saat 13.00'te SSK İşhanı önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek. Yürüyüş sırasında yalnızca Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun belirlediği pankart ve dövizler taşınacak. ''Gazetecilere Özgürlük Yürüyüşü''ne, gazeteciler ve basın emekçileri, tutuklu gazeteci yakınları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve haber alma hakkı engellenen tüm yurttaşlar davet edildi.