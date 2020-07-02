Gazeteciler Alican Uludağ ve Duygu Güvenç'in Rahip Brunson davası ertelendi

Gazeteciler Alican Uludağ ve Duygu Güvenç'in, Rahip Brunson ile ilgili haberleri sebebiyle, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"dan yargılandığı davanın 6. duruşması bugün görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

Duygu Güvenç’in avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Alican Uludağ’ın avukatı mahkemeye mazeret sundu.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi

Güvenç’in avukatı, “Müvekkilim hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda vekili olarak benim beyan etmemi talep etti. Bende müvekkilim adına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına rıza gösteriyorum, müvekkilimin haberleri görünür gerçeği uygundur şöyle ki müvekkilimin haberinden yaklaşık 1 buçuk yıl önce rehin diplomasisi ile ilgili olaylar Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla başlamış. O dönemde Almanya, Türkiye ilişkileri bu nedenle çıkmaza girmiş Almanya Dışişleri Bakanı bu konuda açıklamalar yaparak Deniz Yücel’in iade edilmemesi halinde silah anlaşmalarını imzalanmayacağını belirtmiş devamında Deniz Yücel serbest bırakılmadan bu anlaşmalar imzalanmamış. 2 yıl iddianame düzenlenmeden tutuklu bulunan Deniz Yücel iddianame düzenlendikten sonra yurtdışı yasağı konulmadan serbest bırakılarak Almanya’ya gitmiş daha sonra Alman Dışişleri Bakanı’nın belirttiği anlaşmalar imzalanmıştır aynı şekilde Rahip Branson olayında da Rahip Branson’un tutuklanmasından sonra Amerika, Türkiye ilişkileri çıkmaza girmiş Amerikalı politikacılar bakımından Branson’ın serbest bırakılmaması halinde yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş bu yaptırımlar uygulanmaya başlayınca rahip Branson avukatların dahi talebi olmadan önce ev hapsine alınmış daha sonra da serbest bırakılmıştır, görüldüğü üzere bu konuda yapılan birçok haber vardır bu haberleri dosyanıza sunuyorum müvekkilimin haberi görünür gerçekliğe uygun ve ifade özgürlüğü sınırları içerisindedir, yargı sistemindeki ağır aksamalar herkesin malumudur bu konuda alınganlık gösterilmesinin yersiz olduğunu düşünüyoruz” diyerek beraat talebinde bulundu.

Alican Uludağ’ın avukatının mazeretini kabul eden mahkeme, duruşmayı 22 Ekim’e erteledi