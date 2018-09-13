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Gazeteci Fatih Portakal, "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan ifade verdi

   Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ  Fatih Portakal, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın  tiyatro oyununun yasaklanması üzerine attığı tweet nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcıya ifade verdi

13 Eylül 2018 15:16

 

 Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ  Fatih Portakal, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay\'ın  tiyatro oyununun yasaklanması üzerine attığı tweet nedeniyle, \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan savcıya ifade verdi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay\'ın, \"Sadece Diktatör\" isimli oyununun bazı illerde yasaklanması üzerine yasak kararını eleştiren gazeteci Fatih Portakal hakkında, \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan soruşturma başlatıldı.  Bir vatandaşın şikayeti üzerine hakkında, soruşturma başlatılan Portakal, bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na gelerek soruşturmayı yürüten savcı Tuncay Karcıoğlu\'na ifade verdi.

Portakal\'ın ifadesinde oyunun neden yasaklandığını sorguladığını, Cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşüncesini paylaştığını söylediği öğrenildi.

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