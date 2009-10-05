Gazeteciden Milletvekili hakkında suç duyurusu

CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Besni programı sırasında darp edildiğini öne süren Adıyamanlı Gazeteci Murat Çeliker, olaya sebep olduğunu ileri sürdüğü CHP Adıyaman milletvekili Şevket Köse ve kendisini darp eden bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Adıyaman'da yayımlanan Doğuş Gazetesi Haber Müdürü Emin Danış, GAP Gazeteciler Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, gazetelerinin sahibi Murat Çeliker'in, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Besni ilçesindeki programını izlerken darp edildiğini söyledi.



Emin Danış, olaya ilişkin bilgi verirken, Murat Çeliker'in, Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istediğini bu sırada CHP Adıyaman milletvekili Şevket Köse ile aralarında tartışma yaşandığını ve Şevket Köse'nin yanında bulunan Y.D. tarafından yumrukla darp edildiğini belirtti.

Olayın hemen ardından olay yerine polisleri davet ettiğini kaydeden Emin Danış, polislerle birlikte Şehit Bekir Matrak Polis Merkezi Amirliğine giden Murat Çeliker'in, olaya sebep oldu gerekçesiyle CHP Adıyaman milletvekili Şevket Köse ve kendisine yumruk atan Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.



Emin Danış, 3 Ekimde meydana gelen olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



