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Politika

Gazetecinin 'Fethullah Gülen'in öldüğü söyleniyor, duyum aldınız mı?' sorusuna Arınç şaşırdı

Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilerin karşısına geçen Bülent Arınç'a bir gazetecinin sorduğu soru ilginç bir diyaloğun yaşanmasına neden oldu

03 Şubat 2015 01:52

Bakanlar Kurulu’nun ardından soru-cevap bölümünde bir gazetecinin sorusu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç başta olmak üzere salondaki diğer gazetecileri de şaşırttı.

Gazetecinin Arınç’a yönelttiği “Fethullah Gülen’in öldüğü söyleniyor, bir duyum aldınız mı?” sorusu üzerine Arınç ve gazeteci arasında şu ilginç diyalog yaşandı:

Gazeteci: Fethullah Gülen’in 2013 Eylül ayında öldüğü söyleniyor. Bununla ilgili ciddi duyumlar var. Cemaat cephesinde çok büyük dağılma olacağı endişesiyle bu konunun gündeme getirilmediği söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir duyum aldınız mı?

Arınç: Çok şaşırttınız beni. Hani günlerden 1 Nisan olsaydı, herhalde belli bir amaçla soruyosunuz diye düşünecektim. İlk defa sizden duyuyorum, ciddi de bulmuyorum. Şimdiye kadar böyle bir şeyin ne dedikodusu ne de başka bir şekilde haberi arkadaşlara ulaştı mı bilmiyorum. Ciddisiniz dimi bu sorunuzda?

Gazeteci: Gazetelerde de yayınlandı.

Arınç: Hangi gazetelerde çıktı?

Gazeteci: Ege’nin Sesi Gazetesi de haber yaptı.

Arınç: Ege’nin Sesi mi? O gazetenin muhabiri misiniz?

Gazeteci: Hayır değilim.

Arınç: Böyle bir gazete ilk defa duyuyorum. Yerel bir gazete mi?

Gazeteci: Yıllardır var bu gazete.

Arınç: İzmir’de mi çıkıyor bu gazete? Allah sonumuzu hayır etsin. Kaynağınız Ege’nin Sesi öyle mi? Bu vesileyle onun da ismini duyurmuş, propagandasını da yapmış olalım. Böyle bir haber orada yayınlandığı için ciddi bulmamak gerekir. Haber kaynağınıza bakınca ciddi olmadığına şimdiden hükmettim. Aman Yarrabim, Allah’ım aklımızı korusun.

 

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