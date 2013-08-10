Gazeteci Zeynep Kuray’a ABD’den ödül

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Ulusal Basın Kulübü, her sene verdiği John Aubuchon basın özgürlüğü ödülüne ANF ve BirGün Gazetesi Muhabiri Zeynep Kuray’ı layık gördü.

Kuruluş tarafından Washington’da düzenlenen törende özgür basındaki çalışmaları nedeniyle ödül Kuray’a verilirken Kuruluşun Başkanı Angela Greiling Keane, hiçbir gazetecinin sadece basın faaliyeti yaptığı için cezaevine konulamayacağını vurguladı.

‘Arkadaşlarım adına kabul ediyorum’

KCK basın davasından yargılanan ve bu nedenle hakkına yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuray, telefonla kuruluş yetkililerine konuştu. Kuray ödülü cezaevinde halen KCK ve diğer davalar nedeniyle tutuklu bulunan meslektaşları adına kabul ettiğini söyledi.