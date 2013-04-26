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KCK davasında Zeynep Kuray ve Sadık Topaloğlu tahliye edildi

KCK davasının bugünkü duruşmasında sadece iki tahliye çıkarken, 24 gazetecinin tutukluluğunun devamına karar verildi

26 Nisan 2013 20:11

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK'ya ilişkin aralarında gazetecilerin de yargılandığı davada, sanıklar Sadık Topaloğlu ile Zeynep Kuray'ı tahliye etti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK'ya ilişkin aralarında gazetecilerin de yargılandığı davada, muhabirler Sadık Topaloğlu ile Zeynep Kuray'ı tahliye etti.

26'sı tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 15'inci duruşması sona erdi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 26 tutuklu ve 12 tutuksuz sanık katıldı. Avukatlar tarafından 2 Kürtçe tercüman da duruşmada hazır edildi.

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