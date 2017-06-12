Gazeteci Zehra Doğan tutuklandı

Gazeteci-ressam Zehra Doğan Diyarbakır-Mardin karayolunda gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası verilen Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

dihaber'de yer alan habere göre, OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) editörü Zehra Doğan, Diyarbakır’dan ailesinin yaşadığı Mardin’e giderken yol kontrolünde gözaltına alındı. “Hakkında kesinleşmiş cezası olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan Doğan, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Nusaybin’de haber takibi yaptığı için 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınıp, gizli tanık beyanlarına dayanarak “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklanan Doğan, 9 Aralık 2016’da Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 2 Mart tarihinde görülen duruşmada, Doğan'a Nusaybin’de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki Elif Akboğa’nın notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün ceza verilmişti.

Doğan hakkında yerel mahkeme 2 yıl 9 ay 22 hapis cezası vermiş ve bu ceza Antep İstinaf Mahkemesi’ne götürülmüştü. Mahkeme "verilen cezanın bozulmasına yer olmadığı" gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde cezayı onamıştı.