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Gazeteci Yurdakul, hasta kedisine ilaç vermeye gittiği evinde öldü (2)

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki evinde ölü olarak bulunan 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi

04 Eylül 2017 18:29

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
Muğla\'nın Datça İlçesi\'ndeki evinde ölü olarak bulunan 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul\'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gazeteci Yurdakul\'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Karayolu ile Ankara\'ya götürülen Yurdakul\'un cenazesi, Bayındır Hastanesi morguna konulacak. Doğan Yurdakul\'un cenazesi, Çarşamba günü öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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