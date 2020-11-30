TGC'den gazeteci Yurdakul Fincancıoğlu için başsağlığı mesajı

Gazeteci Yurdakul Fincancıoğlu’nun vefatından sonra TGC Yönetim Kurulu başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Yurdakul Fincancıoğlu 29 Kasım 2020 Pazar günü vefat etti. Yayınlanan mesajda, "Kıdemli üyemiz, değerli gazeteci Yurdakul Fincancıoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize ve TGC’ye uzun yıllar önemli hizmetler veren Yurdakul Fincancıoğlu hem gazeteciliği ile hem de yapıtlarıyla her zaman hatırlanacaktır. Yurdakul Fincancıoğlu’nun ailesine, yakınlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Fincancıoğlu’nun cenazesi 1 Aralık 2020 Salı günü öğle namazından sonra Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nden alınarak Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yurdakul Fincancıoğlu kimdir?

1934 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında başladı. Bir süre hukukçuluğunu sürdürdü. 1951 yılında Cemil Sait Barlas’ın Türkiye'de ilk kez denediği tabloid tipi Son Havadis’te gazeteciliğe attığı adımlarını daha sonra Zafer, Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus gazetelerinde muhabirlik, istihbarat şefliği ve yazı işleri müdürlüğü ayrıca Kim dergisi ve Ulus gazetesinde köşe yazarlığı gibi görevlerle sürdürdü.



1969 sonunda İngiltere'ye gitti ve BBC’de 1985’e kadar önce program yapımcısı sonra Türkçe Yayınlar Bölümü Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1985'de yeniden Türkiye'ye ve gazeteciliğe döndü. Milliyet' te haber müdürlüğü ve yazarlık görevlerini üstlendi. TÜSES Vakfı kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak çalıştı.



Kurucu üyeleri arasında bulunduğu Sosyal Demokrat Değişim “SDD” dergisinde sosyal demokrasiye ilişkin inceleme araştırma yazıları yazdı. Aralarında “Anlatamadık Gitti”, “Günümüzde Sosyal Demokrasi” ve “Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları” adlı üç kitabı, üç monografisi, katkıda bulunduğu altı kitap çalışması ve çok sayıda kitap çevirisi bulunmaktadır. Sürekli Basın Kartı sahibi Fincancıoğlu evli ve iki kız çocuğu babasıydı.