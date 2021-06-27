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Yaşam

Gazeteci Yüksel Şengül hayatını kaybetti

27 Haziran 2021 00:49

Ses getiren röportajlarıyla bilinen gazeteci Yüksel Şengül hayatını kaybetti.

Yüksel Şengül
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