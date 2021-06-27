Gazeteci Yüksel Şengül hayatını kaybetti

Türk medyasının önemli röportaj ustalarından birisi olarak gösterilen ve bir dönem ses getiren röportajlarıyla bilinen Yüksel Şengül, akciğer kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yüksel Şengül’ün ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli meslektaşımız Yüksel Şengül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Şengül’ün ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."

Yüksel Şengül’ün cenazesi ile ilgili bilgiler netleştiğinde duyurulacak.

Yüksel Şengül kimdir?

1956 yılında Üsküp’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1976 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladı. Hey Dergisi, Ses ve Hayat Mecmuası, Hafta Sonu Gazetesi’nde çalıştı. Mesleğini Sözcü Gazetesi’nde sürdürüyordu.

1993-96 yılları arasında HBB Televizyonu’nda ‘Dobra Dobra’ adıyla sohbet programları hazırlayarak sunan Yüksel Şengül, TGRT’deki ‘Klas’ programında ‘Dobra Dobra’yı sürdürdü. Ayrıca TGRT’de magazin editörlüğüyle program danışmanlığı görevini üstlendi. Star TV’de Bircan Silan ve Sema Eren’le birlikte hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan ‘Aramızda Kalmasın’ adlı programı hazırlayıp sundu.

‘Konuşanlar Konuşulanlar’ (1989) ve ‘Röportaşlar’ (1993) adlı iki kitabıyla MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) tarafından verilen ‘Yılın Röportajı’, ‘Yılın Haberi’, ‘Meslek Onur Ödülü’ ve pek çok plaketleri bulunmaktadır. 2009 yerel seçimlerinden önce TGRT Haber’de ‘Seçim Yolunda’ adlı bir sohbet programı hazırlayıp sundu. Yüksel Şengül evli ve iki çocuk babasıydı."