Uzun süredir kanser hastalığı tedavisi gören gazeteci yazar Yurdaer Erkoca yaşamını yitirdi. Yurdaer Erkoca'nın öykülerinden oluşan 'Yitik Zaman Satıcısı' Yunus Nadi Ödülleri'nde öykü dalında birinciliğe değer görülmüştü.

Erkoca'nın hazırlamakta olduğu son kitabı için kaleme aldığı ve T24 ile de paylaştığı şiiri şöyle:

Şebah

Nihilist bir çığlığın

Selefi makamıyla raks ederken

sultanlar, şeyhler

iki boyutlu yalnızlıklarını

piksel piksel çoğaltarak

şehvetle bir avcı bıçağının peşinden

kana üşüşen çakallar gibi geldiler

geldiler Asya steplerinden

Paris banliyölerinden

Afrika çöllerinden ve Kafkaslar'dan

Humus, Hama, Rakka, Halep

devrilirken birer birer,

Fırat'ın kıyısından su içen

ürkek bir ceylan gibiydi zaman



gece kulüplerinde, barlarda,

sidik kokulu ara sokaklarda

bakımsız göçmen odalarında

yapış yapış günahların

ve sonsuz can sıkıntılarının

çığlığıydı zaman

Belçika'nın o küçük mahallesinde

Abdülhamit Ebayut'un işlettiği barda

planlandı ve provasız sahnelendi katliam,

"piyasanın" göçmen müminleri

barkodlu tulumlarını çıkartıp

fünyesi çekilmiş elbiselerini giydiğinde

kan banyosuna hazırdı Paris

ödemek için diyetini

ötekine kayıtsızlığın

Vahhabi petrollerinin

ve kadastro mühendislerinin

çürümekte olan bir uygarlığın

talan vaktiydi Ortadoğu çölleri

bir tavuk tüyü bile yolamayan

bir çakı bile taşıyamayan

riyakâr, korkak

hormonlu market çocukları

günde üç rekat kafa kesmek

İçin pasaportlarını yakıyor

üzüm buğulu dudakları

ve hurma kokulu koltuk altlarını

esir pazarlarında kendileri için

cariye olarak saklıyordu

rap söyler gibi konuşuyordu silahlar

çöl kumlarının üstünde

ve bir Bedevi hançerinin

sapı kanlı kabzasını tutarken

Hacney aksanıyla tehdit ediyordu

dünyayı cellad John ve arkadaşları

Amerika'nın belalısı Ginsberg gibi

sevdalısı "50 cent" gibi

sabah akşam

Amerika'nın gelmişine geçmişine

küfrederken inançlarını bileyliyordu

siyah ile nişanlı adamlar

Ebu Usame, Ebu Meryem, Ebu Salman

Robespier kadar kesici

bir Fransızca ile konuşurken

palmiye ağaçlarının gölgesinde

Horsabat, Nimrud, Hadra'nın

kadim sütunlarında patlayan balyoz sesleri

Marinetti'nin ağzını açtırıyordu yeniden

"Yıkıcı olmayan hiçbir eser şaheser olamaz"

Harranlı çöl mübaşiri

İbn-i Teymiyye'nin tebliğiymiş

mürtedden daha mürted

kafirlerden daha kafirmiş

Selefi bir sorgu odasında

bir kasap çengelinin ucuna asılı

Aydınlanmacı akıl sahibi çocuklar

Kürtler, Ezidiler, Nusayriler

Şafiler, Caferiler, Aleviler,

Dürziler ve nicelerinin

katli vacib Habil ve Kabil'den beri

petrol kartelleri, silah tüccarları

ve inşaat şirketlerinin aldıkları

İhale şartnamelerinde yazılı

taşeron kullanmak serbest

Asr-ı Saadet yolunda

Hristiyan tevekkülü yasak

petrol çıkartmak serbest

günah çıkartmak yasak

şeriat serbest, yaşamak yasak

Hansel ile Gratel değil sadece

"Yoldaki İşaretleri" takip eden

kelle kopara kopara ilerleyerek

yeniden dirilişi kuracak

İslam Ordu'su, Ahrar El Şam,

Nusra Cephesi ve İŞİD

ve yüzlerce diğerleri

kan ve ter içinde dönerken

yüzlerini kabelerine

dillerinde tekbir

kalplerinde "La İlahe İllallah"

"Hüküm ancak Allah'ındır.

O size kendisinden başkasına

Kulluk etmemenizi emretti" *

İşte bu yüzden kıyam

bu yüzden sırat

bu yüzden mükâfatların en büyüğü

Allah yolunda patlamak

iki milyar doları aştı

cihadın aylık bütçesi

yeniden diriliş için saklıyor kendini

çölün altında simsiyah hidrokarbon

sultanlar ve şeyhler ödüyor

maaşlarını savaşçıların

ve sultanların gücü

"La İlahe İllallah”a bir kez daha

galebe çalarken

suyu çekilmiş bir nehir yatağı gibi

kendi baharını kurutuyor Ortadoğu

*(Yusuf/40)

21.02.2016-Erenköy

Yurdaer Erkoca kimdir?

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitiren ve aynı bölümde Yüksek Lisans ve doktora çalışması yapan Yurdaer Erkoca, 1988 yılında başladığı Hürriyet Gazetesi Kültür Servisi’ndeki aktif gazetecilik serüvenini 2002 yılında Milliyet Gazetesi Dış Haberler servisinde sonlandırdı. Bir dönem Sosyalist Emek dergisi editörlüğü yaptı. Erkoca, son olarak gazeteci arkadaşlarıyla birlikte kurduğu İletişim Danışmanlığı şirketinde çalışıyordu.