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Gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci, FETÖ'den gözaltında

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde yaşayan gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

01 Kasım 2017 21:06

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde yaşayan gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde, gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci\'yi gözaltına aldı. Emekli olunca 6 ay önce Datça\'ya yerleşen Büyükçizmeci\'nin İskele Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındığı belirtildi. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Büyükçizmeci\'nin soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul\'a gönderileceği bildirildi.

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