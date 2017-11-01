Gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci, FETÖ'den gözaltında

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde yaşayan gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde, gazeteci- yazar Şule Büyükçizmeci\'yi gözaltına aldı. Emekli olunca 6 ay önce Datça\'ya yerleşen Büyükçizmeci\'nin İskele Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındığı belirtildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Büyükçizmeci\'nin soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul\'a gönderileceği bildirildi.