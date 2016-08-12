Gazeteci ­yazar Önay Yılmaz'dan yeni polisiye: Senin de canın yanacak

Gerilim ­ polisiye türü romanlarıyla da bilinen gazeteci Önay Yılmaz, yeni kitabında bu kez intikam peşinde koşan iki psikopat katili ele alıyor.

"Senin de Canın Yanacak" adıyla yayımlanan romanın kahramanları detektif Çetin Akın ile gazeteci Ahmet Kerim, iki psikopat katilin tüyler ürpertici akıl almaz cinayetlerini aydınlatabilmek için nefes kesen bir mücadeleye giriyorlar.

“Heybeliada Cinayetleri” ve “Günbatımı Cinayetleri” kitaplarıyla thriller türünü sevenlerin takip ettiği yazarlar arasına giren Yılmaz'ın son kitabı son kitabı Destek Yayınları arasında çıktı.

Arka kapaktan

"Tüylerinizi ürpertecek nefes kesen bir gerilim!

O bir kiralık katildi...

Müşterisi ondan altı kişiyi öldürmesini istiyordu...

Ancak bu işte bir gariplik vardı; çünkü öldüreceğialtı kişiden üçünü onun seçmesini şart koşmuştu!

Bu ne demekti?

Bu nasıl bir intikam planıydı?

İntikam değilse eğer, nasıl bir çılgınlık, nasıl bir psikopatlıktı?

Ama yapacaktı! Hem de gözünü kırpmadan...

Çünkü o da bir psikopattı ve ancak bir psikopat titizliğiyle hazırlanabilecek kendi korkunç

intikamının peşindeydi..."