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Gazeteci-yazar Hasan Uysal hayatını kaybetti

Uysal'ın cenazesi, yarın Balıkesir Ayvalık'tan kaldırılacak

11 Mart 2018 16:41

Gazeteci-yazar Hasan Uysal hayatını kaybetti. Bu sabah 11.00’de kalp krizi geçiren Uysal’ın cenazesi, yarın Balıkesir Ayvalık’tan kaldırılacak.

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal de, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sevgili Hasan Uysal’ı kaybettik. Özellikle 12 Eylül döneminde, Cumhuriyet Ankara bürosunun harika, fırlama bir muhabiriydi. Gazeteci milletinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı. 

Hasan Uysal kimdir?

1954 yılında Kütahya’da ev hanımı ve memur babadan dünyaya geldi. İlkokulun ilk üç sınıfını Konya Ereğli’de okuyup geri kalan öğretim hayatını Kütahya’da tamamladı. Bu dönemde genç milli futbol takımına çağrıldı. 1972-73 döneminde ODTÜ’yü Türkiye üçüncüsü olarak kazanarak Ankara’ya adım attı.

Okulunu bırakıp yeni açılan Spor Akademisi’ne geçti ve 1978’de mezun olup 56 kişi arasına girdi. Bu süreçte 35 bin üyeli Amatör Sporcular Derneği Başkanlığı yaptı ve profesyonel sporcuların sendikalaşması için çalıştı. 

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