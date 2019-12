Gazeteci-yazar Hamit Can vefat etti

T24 - Yeni Şafak gazetesi editörlerinden Hamit Can, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



1959 yılında Mardin'de dünyaya gelen Hamit Can, ilk, orta ve lise öğrenimini Derbesiye (Şenyurt) ve Mardin'de tamamladı.



1976 yılından bu yana İstanbul'da yaşayan Hamit Can, çeşitli yayınevlerinde, redaktörlük, musahhihlik ve yayın müdürlüğü yaptı.



Sezai Karakoç'un kitaplarını okumuş, Diriliş dergisinde yazıları yayınlanmış ve Sezai Karakoç'u "üstadı" kabul etmiş olan Hamit Can, onun Diriliş Partisi'nde de kurucu olarak yer almıştı.



Kültür, sanat ve edebiyat dergilerinde yazıları yayınlandı. Sezai Karakoç yönetimindeki Diriliş dergisinde hikâye, şiir ve denemeler yazdı.



Yeni Şafak gazetesinde editör olarak çalışan Hamit Can, kültür, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.



Gazeteci-yazar Hamit Can'in ilk kitabı "Derbesiye Günleri" geçtiğimiz yıl okuyucuyla buluşmuştu.

Can, Erguvan Yayınları arasından çıkan kitapta, çocukluğunun ilk yıllarını geçirdiği Suriye ile sınır komşusu olan sevimli kasabanın insanlarını anlatıyordu.



Babası demiryollarında görevli olduğu için geldikleri Mardin'in küçük ve şirin beldesi Derbesiye'de sekiz yıl geçiren Hamit Can, bu kasabadaki insanların yaşantılarından örnekler veriyordu.

Hamit Can, son olarak Sezai Karakoç belgeseline katkıda bulunmuştu.



Can, bugün ikindi namazından sonra Çengelköy'deki İmam-ı Azam Camii'nde (Çengelköy Lisesi'nin yanı) kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.