Gazeteci Yazar Dursun Özden, Nazım Hikmet'i Anlattı

İSTANBUL, (DHA) - ESERLERİ ve yaptığı röportajlarla büyük ses getiren Gazeteci Yazar Dursun Özden; Nazım Hikmet Ran’ı, aşklarını, şiirlerini ve hayatını anlattı. Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Büyükşehir Dayanışma Kültür Eğitim Çevre Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen söyleşinin sonunda Özden, Nazım Hikmet ile ilgili yazdığı eserleri, katılımcılar için imzaladı.

Beylikdüzü Belediyesi 15 Ocak 1902’de dünyaya gelen Nazım Hikmet Ran’ı, doğumunun 116’ncı yılında anlamlı bir etkinlik ile andı. BeyliciumAVM’de gerçekleşen söyleşiye gazeteci ve yazar Dursun Özden konuşmacı olarak yer aldı. Özden, gerçekleştirdiği söyleşide Nazım’ı, aşklarını, şiirlerini ve hayatını anlattı. Nazım Hikmet’in doktoru olan Galina ile 2015 yılında tanıştığını ve onun ağzından Nazım’a olan aşkını dinlediğini söyleyen Özden, Galina’nın kendisine Nazım’ın tüm arşivini açtığını ve anılarından bir belgesel hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Özden, Galina’nın Hikmet vefat ettikten sonra mezarına hiç gitmediğini, kendisi için hala yaşadığını kabul ettiğini ifade etti.

Nazım Hikmet’i Türkçe’nin, Türk dilinin ve Türk kültürünün en zor koşullarda bile ödünsüz savunucusu olarak nitelendiren Özden, “Nazım’ın en güzel şiirlerinden birisi de Şeytana Mersiye’dir. O’nun bütün şiirlerinde melodi ve nota var. Serbest Şiir geleneğinin taçlarındandır” dedi. Söyleşi sonunda Nazım Hikmet hakkında yazdığı eserleri katılımcılar için imzalayan Dursun Özden, emeği geçen herkese teşekkür etti. BÜYÜK-DER Başkanı Nurettin Özel, Özden’i ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek kendisine plaket takdim etti.

(FOTOĞRAF)