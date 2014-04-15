Gazeteci yazar Alpay Kabacalı hayatını kaybetti

Dergicilik, gazetecilik, yayınevlerinde düzeltmenlik, yazı işleri müdürlüğü, gazete ve dergilerde kültür ve sanat yazıları yazan PEN Yazarlar Derneği’nin eski başkanı Alpay Kabacalı 72 yaşında hayatını kaybetti.

İlk yazısı Varlık dergisinde, 1959’da yayımlayan yayımlayan Kabacalı dergi çıkardı; gazetecilik, yayınevlerinde redaktörlük yaptı. Gazete ve dergilerde siyasal yazılar, kültür sorunları, yayın dünyasını konu alan deneme, eleştiri ve incelemeleri yayımlandı. Yirmiyi aşkın kitabıyla titiz bir araştırmacı olarak tanındı.

Osman Şahin, Aydınlık gazetesinde yayımlanan “Küçük dev adam: Alpay Kabacalı” yazısında Kabacalı’yı şöyle yanımlar: “Alpay Kabacalı bir koşucudur. 56 yıldan beri koşan bir kültür sanat koşucusu. Kütüphanelerde, tozlu raflarda, kitaplar arasında yayınevlerinde, dergi yöneticiliğinde, TYS ile Türk Pen yönetiminde durmaksızın koşturan, seçkin bir kültür-sanat koşucusu. Umudun ve aydınlanmanın koşucusudur. Toplumun bilincine ışık tutan, yönlendiren korkusuz bir aydındır.”

Alpay Kabacalı kimdir?

Yazar. Antalya' da doğdu. Antalya Lisesini bitirdi (1960). İ.Ü. Hukuk Fakültesinde okudu. Çeşitli dergi ve gazetelerde deneme ve incelemeleri yayınladı.

Gerçek Postası adıyla siyaset-edebiyat gazetesi çıkardı (14 sayı, Ekim 1966-Şubat 1968). İlk yazısı Varlık dergisinde çıkmıştı (15 Ağustos 1959).

Araştırmaları-derlemeleri:

1977'de Sağcı Basın Ne Dedi (1980), Türkiye'de Yazarın Kazancı (1981), Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevfik (1987), Türkçenin Sesi Fazıl Hüsnü Dağlarca (1987), Sekseninci Yaşında Nadir Nadi (1988), Şair Eşref (1988), Fıkralar Seçkisi (1988), Türk Kitap Tarihi (1989), Bir İhtilalcinin Serüvenleri (1988), Türkiye'de Basın Sansürü (1999), Arap Çöllerinde Türkler (1990), Aşk Şiirleri Antolojisi (1991), Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca (1991), Tarihimizde Kürtler ve Ayaklanmaları (1991), Türkiye'de Gençlik Hareketleri (1992), Türkiye'de Siyasal Cinayetler (1993), Türk Basınında Demokrasi (1994), Bir İhtilâlin Serüvenleri (1995), Gözyaşından Gülmeceye: Aziz Nesin (1995), Kültürümüzden İnsan Adları (1995), Yakın Tarihimizde Büyük Dönemeçler (1995), Bedrettin Tuncel'e Mektuplar (Yayına hazırlama, 1995), Aydınlanma Bilgesi: İlhan Selçuk (1996), Çok Katmanlı Duyarlıklar Yazarı Peride Celal (1996), Gül Yaprağını Döktü Bugün-Ağıtlar (1997), Türk Gezginlerin Gözüyle Yedi Deniz Beş Bucak (Antoloji, 1998), Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii (1999), Ali Fuat Erdan-Suriye Hatıraları (2003), A'dan Z'ye Yaşar Kemal (2003).