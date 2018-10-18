Gazeteci Yasin Kobulan'a 'sosyal medya' davası: 13 yıl hapsi isteniyor

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Yasin Kobulan hakkında “Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan ihlallerin haberlerini Facebook sayfasından paylaşan Yasin Kobulan hakkında “Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlaması ile dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Kobulan’ın, “TSK tarafından Güneydoğuda terör örgütüne yönelik operasyonları katliam şeklinde göstererek ve terör örgütünün şiddet içerikli eylemlerini meşru gösterecek şekilde paylaşımlar yaptığı” iddia edildi. Kobulan’ın ilk duruşması 26 Aralık’ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.