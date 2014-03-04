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Yaşam

Gazeteci Yaşar Uçar hayatını kaybetti

Gazeteci Yaşar Uçar hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek

04 Mart 2014 14:08

50 yılı aşan gazetecilik yaşantısı boyunca Türkiye siyasi tarihinin kilometre taşlarını fotoğraflayan foto muhabiri, Yasar Uçar vefat etti.

Uçar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Yaşar Uçar Kimdir?

 

1940'da Ankara'nın Bala İlçesi'nde dünyaya geldi. 2 yaşındayken babasını kaybetti. Hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldı. Kültür Kitabevi'nde çalışırken Atatürk'ün fotoğrafçısı diye tanınan Foto Cemal'le tanıştı. 1957 yılında Yeni Sabah'ta gazeteciliğe başladı. Babıali Hürriyet, Anadolu Ajansı, Adalet, Ulus, Zafer, Sabah, Günaydın ve Güneş gazetelerinde, Türk Haberler Ajansı, BTV ve TRT'de çalıştı.

 

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