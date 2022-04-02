Gazeteci ve spor yazarı Nezih Alkış, hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Nezih Alkış'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uzun yıllar çeşitli gazetelerde spor müdürlüğü yapan Alkış'ın, spor medyasına ve Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğu belirtildi. Nezih Alkış'a Allah'tan rahmet, ailesi ile spor ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Nezih Alkış kimdir?

1938 yılında İstanbul’da doğan Nezih Alkış, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Gazeteciliğe 1950 yılında Son Posta gazetesinde başladı, Milliyet gazetesinde muhabirlik ve istihbarat şefliği görevlerinin ardından spor müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı.

1988 yılında Hürriyet’e geçen Nezih Alkış, 2001 yılına kadar da Hürriyet’te spor müdürü olarak görev yaptı. Bunun ardından Lig TV’de Spor danışmanı olarak çalıştı. Daha sonra Akşam Gazetesi Spor müdürlüğü görevini yürüttü.

1 dönem TSYD Başkanlığı yaptı

Evli ve 2 çocuk babası Alkış, Kahraman Bapçum’dan sonra, TSYD Başkanlığı öncesinde yönetim kurullarında hiç yer almayan ikinci başkan olma özelliğini taşıyor. 1992-94 yılları arasında 1 dönem görev yapıp, başkanlığı Attila Gökçe’ye devretti.