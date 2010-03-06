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Yaşam

Gazeteci Ural Yamaç vefat etti

06 Mart 2010 14:15

Anadolu Ajansı eski çalışanlarından gazeteci Ural Yamaç Ankara'da vefat etti.
     
Bir süredir tedavi gören Yamaç yarın Karşıyaka Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    
1936 Silistre doğumlu olan Yamaç, uzun yıllar Anadolu Ajansı'nda çalışma yaşamı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1978 yılında emekli olan Yamaç, TÜRK-İŞ ve TES-İŞ'de basın müşavirliği görevlerini üstlendi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkan Vekilliği görevinde de bulunan Yamaç, evli ve bir çocuk babasıydı.

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