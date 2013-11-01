Gazeteci Ümit Zileli, Sarıgül'ün yerine aday

Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geçmesiyle birlikte, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Ümit Zileli Şişli için adaylığını açıkladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Objektif programında Sarıgül tartışması yaşandı.

Programa telefonla bağlanan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Ümit Zileli Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ve bunu bugün açıklayacağını söyledi. Zileli, CHP'den aday olmayacağını, Güç Birliği'ni temsilen bağımsız olarak seçime gireceğini belirtti.

Sarıgül'e 'çapsız' tepkisi

Savcı Sayan'ın da Mustafa Sarıgül'ü sert bir şekilde eleştirdiği programda, Ümit Zileli, Sarıgül'ün CHP'ye geçişini değerlendirirken, onun CHP'nin başına geçecek çapta olmadığını söyledi.