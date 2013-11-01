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Politika

Gazeteci Ümit Zileli, Sarıgül'ün yerine aday

Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Ümit Zileli, CHP'den aday olmayacağını, Güç Birliği'ni temsilen bağımsız olarak seçime gireceğini belirtti

01 Kasım 2013 10:37

Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geçmesiyle birlikte, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Ümit Zileli Şişli için adaylığını açıkladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Objektif programında Sarıgül tartışması yaşandı.

Programa telefonla bağlanan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Ümit Zileli Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ve bunu bugün açıklayacağını söyledi. Zileli, CHP'den aday olmayacağını, Güç Birliği'ni temsilen bağımsız olarak seçime gireceğini belirtti.

 

Sarıgül'e 'çapsız' tepkisi

 

Savcı Sayan'ın da Mustafa Sarıgül'ü sert bir şekilde eleştirdiği programda, Ümit Zileli, Sarıgül'ün CHP'ye geçişini değerlendirirken, onun CHP'nin başına geçecek çapta olmadığını söyledi.

 

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