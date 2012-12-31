Gazeteci Ümit Enginsoy yaşamını yitirdi

Uzun yıllar NTV Washington temsilcisi olarak görev yapan gazeteci Ümit Enginsoy, 50 yaşında hayata veda etti.

Türk basını, yılın son günü önemli bir kalemini yitirdi.

11 yıl NTV'nin Washington temsilciliğini yapan gazeteci Ümit Enginsoy, Ankara'da hayatını kaybetti.

2009'da Washington'dan dönen Ümit Enginsoy, Hürriyet Daily News'da köşe yazarlığı yapıyordu.

Ümit Enginsoy meslek hayatında Anadolu Ajansı, Defence News dergisi ve Milliyet Gazetesi gibi kuruluşlarda çalışmıştı.

Diplomasi ve savunma konularında uzman olan Enginsoy'un pek çok yabancı gazete ve dergide makaleleri de yayınlanmıştı.