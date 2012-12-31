T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Ümit Enginsoy yaşamını yitirdi

11 yıl NTV'nin Washington temsilciliğini yapan gazeteci Ümit Enginsoy, Ankara'da hayatını kaybetti

31 Aralık 2012 22:34

Uzun yıllar NTV Washington temsilcisi olarak görev yapan gazeteci Ümit Enginsoy, 50 yaşında hayata veda etti.

Türk basını, yılın son günü önemli bir kalemini yitirdi.

11 yıl NTV'nin Washington temsilciliğini yapan gazeteci Ümit Enginsoy, Ankara'da hayatını kaybetti.

2009'da Washington'dan dönen Ümit Enginsoy, Hürriyet Daily News'da köşe yazarlığı yapıyordu.

Ümit Enginsoy meslek hayatında Anadolu Ajansı, Defence News dergisi ve Milliyet Gazetesi gibi kuruluşlarda çalışmıştı.

Diplomasi ve savunma konularında uzman olan Enginsoy'un pek çok yabancı gazete ve dergide makaleleri de yayınlanmıştı.

ETİKETLER

gazeteciümit enginsoyyaşamını yitirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24