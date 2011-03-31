'Gazeteci tutuklaması en çok bizi etkiler'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ergenekon davasında gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.



Bağış, “Süreci partimizle ilişkilendirmek insafsızlık. Seçimlere bu kadar az zaman kala Türkiye’de bu tür bir hassasiyetin yaşanması en çok iktidarı olumsuz etkiler” dedi.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ergenekon davasında gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin süreci, “Türkiye’de şeffaflaşma sürecini kötü niyetle kullananlar varsa karşılarında bizi bulurlar. Seçimlere bu kadar az zaman kala Türkiye’de bu tür bir hassasiyetin yaşanması herkesten çok iktidarı olumsuz etkiler” sözleriyle değerlendirdi. Bağış dün sabah yakın çalışma ekibiyle birlikte Hürriyet’i ziyaret ederek, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:





'Gür sesle karşı çıkarız'



“Türkiye’nin bir yargı reformuna ihtiyaç duyduğunu başından beri söylüyoruz. Hesabını sormayan bir sistemi, sorabilir hale getirmek de bizim görevimiz. Şu anda yapacağımız herhangi bir yorum, devam eden yargı sürecine müdahale olarak algılanabilir. Çıkan iddianamede gerçekten birilerinin ifade özgürlüğünün kısıtlandığı intibaına kapılırsak, onun karşısına hep beraber gür bir sesle çıkarız. Süreci partimizle ilişkilendirmek ise gerçekten insafsızlık.





Savcıları Mars’tan getirmedik



Yargı reformuyla Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştirirken, başka bir ülkeden, Mars’tan, Venüs’ten hâkim ve savcı getirmedik. Dışarıdan bir alım yapmadık. 12 bin kişi içerisinden daha temsili olan meslektaşlarından kendi içlerinde seçtikleri bir yapıya götürdük.

Sendika yasası içimde kaldı.



Türkiye’de medya özgürlüğüyle ilgili tek konu tutuklamalar değil, medyada sendikalaşma, çalışma saatleri sorunları da var. Bizim AB sürecinde yapmamız gerekenlerden bir tanesi, gelir ve örgütlenme adaletsizliğini düzenlemek. Şu iki yılda içimde kalanlardan bir tanesi de Türkiye’ye yakışır bir sendika yasasını yapamamak. Türk-İş’in de Hak-İş’in de TÜSİAD’ın da uzlaşabileceği bir sendika yasası hazırlamak isterdim.





