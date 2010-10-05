T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Turhan Ilgaz yaşamını yitirdi

Gazeteci Turhan Ilgaz, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. Ilgaz, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, deneyimli gazeteci Turhan Ilgaz, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. Ilgaz, bugün Levent Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Turhan Ilgaz, gazeteciliğe 1968 yılında Cumhuriyet’te muhabir olarak başladı.


Dünya, Milliyet, Yeni Gündem, Hürgün gazetelerinde çalıştı, Gergedan Dergisi’ni yayımlayan isimdi. Ilgaz gazeteciliğinin yanı sıra başarılı da bir çevirmendi. 1988 yılına kadar gazeteciliği sürdüren Ilgaz, bu tarihten itibaren Fransızcadan çeviriler yaptı.


Leonardo da Vinci’nin “Defterler”inden Octavio Paz’ın “Modern İnsan ve Edebiyat”na, J. P.Sartre’ın “Sartre Sartre’ı Anlatıyor”undan Raymond Aron’ın “Özgürlük Üzerine Deneme”lerine, Heidegger’in “1933’te Neler Oldu?”sundan Michel Serres’in “Doğayla Sözleşme”sine varıncaya dek pek çok önemli eserin çevirilerini gerçekleştirdi. Felsefe ağırlıklı çevirileriyle tanınan Ilgaz, 2001’de Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan “Tencere Kapak” adlı kitabında siyasetin ve medyanın sorunlarını irdeledi.
 

65 yaşında hayatını kaybeden Ilgaz için TGC’den yapılan açıklama ise şöyle: “Ölümü büyük üzüntü yaratan meslektaşımız Ilgaz’ın ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı diliyoruz”.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24