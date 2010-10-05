Gazeteci Turhan Ilgaz yaşamını yitirdi

T24- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, deneyimli gazeteci Turhan Ilgaz, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. Ilgaz, bugün Levent Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Turhan Ilgaz, gazeteciliğe 1968 yılında Cumhuriyet’te muhabir olarak başladı.





Dünya, Milliyet, Yeni Gündem, Hürgün gazetelerinde çalıştı, Gergedan Dergisi’ni yayımlayan isimdi. Ilgaz gazeteciliğinin yanı sıra başarılı da bir çevirmendi. 1988 yılına kadar gazeteciliği sürdüren Ilgaz, bu tarihten itibaren Fransızcadan çeviriler yaptı.





Leonardo da Vinci’nin “Defterler”inden Octavio Paz’ın “Modern İnsan ve Edebiyat”na, J. P.Sartre’ın “Sartre Sartre’ı Anlatıyor”undan Raymond Aron’ın “Özgürlük Üzerine Deneme”lerine, Heidegger’in “1933’te Neler Oldu?”sundan Michel Serres’in “Doğayla Sözleşme”sine varıncaya dek pek çok önemli eserin çevirilerini gerçekleştirdi. Felsefe ağırlıklı çevirileriyle tanınan Ilgaz, 2001’de Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan “Tencere Kapak” adlı kitabında siyasetin ve medyanın sorunlarını irdeledi.



65 yaşında hayatını kaybeden Ilgaz için TGC’den yapılan açıklama ise şöyle: “Ölümü büyük üzüntü yaratan meslektaşımız Ilgaz’ın ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı diliyoruz”.







