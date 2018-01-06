T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Turgut Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON, (DHA)- GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir (60), son yolculuğuna uğurlandı

06 Ocak 2018 18:28

TRABZON, (DHA)- GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir (60), son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Turgut Özdemir için ilk tören üyesi ve bir dönem de başkanlık görevinde bulunduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde düzenlendi. AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende meslektaşları Özdemir’in gazetecilik yaşamından kesitler anlattı. Törende bir dönem antrenörlük görevi yaptığı İdmanocağı Spor Kulubü oyuncuları da yer aldı.
Konuşmaların ardından Özdemir’in cenazesi İskenderpaşa Camisi’ne getirildi. Özdemir’in ikindi namazı sonrası Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi\'nde toprağa verileceği belirtildi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde 2013-16 yılları arasında başkanlık yapan Özdemir, 2001 yılında Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden emekli olmuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA GEÇİRDİĞİTrabzon Gazeteciler CemiyetiTurgutGazeteci TurgutTrabzon Gazeteciler Cemiyeti TGCAK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta Ayşe Sula Köseoğlu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Büyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24