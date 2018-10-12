Gazeteci Turgay Murtezaoğlu anıldı

TRABZON, (DHA) - DHA Trabzon Bürosu\'nun uzun yıllar şefliğini yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren Turgay Murtezaoğlu (66), vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Turgay Murtezaoğlu\'nun Bostancı Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Evşen Murtezaoğlu ve aile yakınlarının yanı sıra, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Yusuf Turgut, DHA Karadeniz Bölge Temsilcisi Muhammet Kaçar, TSYD Trabzon Şubesi eski Başkanı İhsan Öksüz ile Murat Taşkın, TGC eski Başkanı Ergun Ata, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, İl Kültür ve Turizm eski Müdürü İsmail Kansız ve meslektaşları ile dostları katıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki olayları gazetecilik yaşamı boyunca ülke ve dünya gündemine taşıyan Turgay Murtezaoğlu\'nun anma töreninde konuşan TGC Başkanı Yusuf Turgut, rahmetle andığı merhum Murtezaoğlu\'nun cömert bir kişiliğe sahip olduğu ve ilkeli gazeteci duruşundan asla ödün vermemesiyle camiada örnek teşkil ettiğini söyledi.

DHA Karadeniz Bölge Temsilcisi Muhammet Kaçar da rahmetle andığı meslek büyüğü Turgay Murtezaoğlu\'nun yanında uzun yıllar çalıştığını ve gazeteciliği kendisinden öğrendiğini belirterek \"Bende emeği çok büyük. Turgay Murtezaoğlu gibi deneyimli bir gazeteciden bayrağı devralmanın sorumluluğu içerisinde, yetiştirdiği talebesi olarak görevimizi en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün buralardaysak kendisine çok şey borçluyuz. Değerli bir gazetecinin yanında yetişmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyorum\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ\'

Anma töreninde işadamı Naci Özgür ise, Turgay Murtezaoğlu\'nun kabri başında dostu için kaleme aldığı yazıyı okudu. Özgür, merhum gazeteci Murtezaoğlu\'nun çocuklara ayrı bir düşkünlüğünün olduğunu ve onlar için aracında muhakkak çikolata ve oyuncak bulundurduğunu hatırlattı. Özgür\'ün kaleme aldığı notu okuması, anma törenine gelen katılımcıları da duygulandırdı.

Kuran-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından tören sona erdi.

TURGAY MURTEZAOĞLU KİMDİR?

1951 yılında Trabzon’da doğan Turgay Murtezaoğlu, Ankara TED Koleji\'ndeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet Haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosu\'nda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı\'nın birleşmesiyle 1999\'da kurulan DHA\'nın Trabzon Büro Şefliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu, ayrıca sürekli basın kartı sahibiydi. Duayen gazeteci, 12 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



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