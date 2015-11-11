Gazeteci Tuncay Opçin hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda gazeteci Tuncay Opçinhakkında ''silahlı örgüte üye olmak'', ''devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme'', ''devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanmak, hileyle almak veya çalmak'' ve ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak'' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini yerinde görerek, şüpheli Tuncay Opçin hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Eşi: Baransu'nun haber kaynağı Tuncay Opçin

Star gazetesi, Balyoz Davası’na ilişkin soruşturma ve davaya dayanak oluşturan belgeler arasında yer aldığı iddia edilen, TSK’nın Egemen Harekat Planı’nın da yer aldığı “çok gizli belgeleri temin etme, tahrip etme ve amacı dışında kullanma” suçlamasıyla tutuklanan Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun eski eşi E.K., Baransu'nun yayınladığı belgelerin kendisine Tuncay Opçin tarafından verildiğini iddia etmişti.