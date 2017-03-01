Gazeteci Tunca Öğreten cezaevinde evlendi: 16 Nisan'a kadar tek 'Evet'im bu

Redhack tarafından Berak Albayrak’a ait olduğu öne sürülen mailleri haberleştirdiği gerekçesiyle 25 Aralık 2016 sabahı gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, Silivri Cezaevi'nde nişanlısı Minez Bayülgen ile evlendi.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde bir mektup kaleme alan Öğreten, ''Sonrasında benim gibi, sevdiğiniz kadına yazdığınız mektupta şu soruyu sorarsınız: ‘Esarette ve hürriyette, otokraside ve demokraside eşim olmayı kabul eder misin? Benimle evlenir misin Minez Bayülgen?'' yazarak Bayülgen'e evlenme teklif etmişti.

16 Nisan'a kadar tek 'Evet'im bu

Öğreten ve Bayülgen bugün öğle saatlerinde Silivri Cezaevi'nde Avukat Sema Özdemir ve bir gardiyanın şahitliğinde evlendiler. Konuya ilişkin BirGün'e konuşan Tunca Öğreten'in avukatı Sema Özdemir, ''Bugün tutuklu gazeteci Tunca Öğreten ile Minez Bayülgen arkadaşlarından, ailelerinden uzak ‘mecburen’ cezaevinde evlenmek zorunda kaldılar.'' dedi.

Savcılığın, önce gardiyanlardan bir başkasının şahitliğine izin vermediğini aktaran Özdemir, ''nikah memuru nikah şahitliği yapmamda bir sakınca olmadığını söyledi. Şahitlerden biri bir gardiyan diğeri ben oldum.'' dedi.

Çiftin nikah sonrası sadece 5 dakika görüşebildiğine vurgu yapan Özdemir, Öğretenin hak ihlaline uğradığını ve hala iddianamenin hazırlanmadığına dikkat çekerek, ''16 Nisan'a kadar tek 'evet'im bu'' dediğini aktardı.