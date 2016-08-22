Gazeteci Tuğba Tekerek: Polis “OHAL var sana her şeyi yapabilirim” dedi

Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan kişilerin yakınlarının fotoğrafını çektikten sonra gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan gazeteci Tuğba Tekerek, polisin kendisine “OHAL var, sana her şeyi yapabilirim” dediğini aktardı. Tekerek, “ Bu süreçte bu kadar çabuk çıktıysam P24, Ben Gazeteciyim İnisiyatifi ve meslektaşlarımın sayesinde” diye konuştu.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, dün akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi'ndeki evinden daha önce aldığı perdeleri değiştirmek üzere Cevahir Alışeriş Merkezi'ne gittiği sırada Gayrettepe Emniyeti'nin önündeki kalabalığın fotoğrafını çeken Tekerek, daha sonra yoluna devam etti. Daha sonra arkasından bir polis memurunun geldiğini söyleyen Tekerek, "Emniyetin ve polislerin fotoğrafını çektiğimi söyleyerek beni emniyete götürdüler" dedi. Tekerek, 3 saat süren sorgusunda kendisine "Kapatılan okullarla ilgili haber mi yaptın", "Daha önce Taraf gazetesinde mi çalıştın" gibi sorular sorulduğunu kaydetti.

Memurlara perde değiştirmeye giderken emniyetin bahçesindeki insanları gördüğünü ve fotoğraf çekmek istediğini belirten Tekerek, "Memurlara bunda ne kötülük olduğunu sordum. Yakınlarımın merak etmiş olabileceğini ve haber vermek isteğimi de söyledim. Ancak polis memuru, 'Ben de yakınlarımı düşünüyorum. O yüzden sokakta olay görünce kafamı çevirip bakmıyorum. Yakınlarını düşünüyorsan sen de kafanı çevirip bakmayacaksın' dedi" diye konuştu.

Nezarethanede 1 kişinin kalması gereken yerde 9 kişinin kaldığını aktaran Tekerek şöyle devam etti, "Toplam 3 odada 27 kişi kalıyor. Geçen hafta 43 kişi varmış, insanlar koridorlarda yatıyormuş. Anadolu Adliyesi'nde gözaltına alınan katiplerden 8 aylık hamile bir kadın var. 7 aylık bebeği olan kadın var. Ara ara emzirmesi için 2 saatlik yoldan bebeği getiriyorlar. Avukatları zaten yok. CMK'dan avukatlar gelmek istemiyormuş ve yakınlarıyla da görüştürülmüyorlar. Ben perde değiştirmeye giderken başıma bunlar geldi. Polisin dediği şu, 'OHAL var. Sana her şeyi yapabiliriz, evraksız sabaha kadarr tutabiliriz'. Bu süreçte bu kadar çabuk çıktıysam P24, Ben Gazeteciyim İnisiyatifi ve meslektaşlarımın sayesinde."

Basın Savcılığı'na çıkarılan Tekerek, savcının sorgu dahi yapmadan serbest bıraktığını söyledi.