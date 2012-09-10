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Yaşam

Gazeteci Tufan Aksoy yaşamını yitirdi

Yenigün Gazetesi Görsel Yönetmeni 65 yaşındaki Yaşar Tufan Aksoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

10 Eylül 2012 13:13

İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Yenigün Gazetesi Görsel Yönetmeni 65 yaşındaki Yaşar Tufan Aksoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sabah, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin uzun yıllar görsel yönetmenliğini yapan Yaşar Tufan Aksoy, son olarak kuruluşundan bu yana kadrosunda yer aldığı Yenigün Gazetesi’nin görsel yönetmenliğini yapıyordu. Sayfa tasarımı konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Tufan Aksoy’un çok sayıda ödülü vardı. Aksoy, iki çocuk babasıydı.

Aksoy’un cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

 

İGC'den başsağlı mesaj

 

Yaşar Tufan Aksoy’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel şöyle dedi:

"İzmir ve Türk basını çok değerli bir ismini kaybetmiştir. Üzüntümüz büyük. Meslek büyüğümüz ’Tufan Abimiz’, gazeteciler arasında ve çevresinde sevilen sayılan bir kişilikti. O iyi bir insan ve çok iyi bir gazeteciydi. Deneyimlerini, mesleki birikimlerini paylaşarak, genç gazetecilere her zaman yardımcı oldu. Türk basınına uzun yıllar hizmet veren Yaşar Tufan Aksoy’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve İzmir basın camiasına başsağlığı diliyorum."

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