Gazeteci Tayfun Talipoğlu yaşamını yitirdi

İzmir'de fenalaşarak hastaneye kaldırılan gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı, evde bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin Talipoğlu'na ilk müdahaleyi yaptığını, ambulansla hastaneye kaldırılan gazetecinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Ajans, Talipoğlu'nun kalp krizi sonucu öldüğünün değerlendirildiğini, kesin ölüm nedenininse otopsi sonucu belli olacağını aktardı.

Gazeteciliğe Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Talipoğlu, muhabirliği farklı TV kanallarında sürdürdü.

1990'ların ortasından itibaren önce ATV daha sonra NTV'de son olarak da TRT'de hazırlayıp sunduğu Bam Teli programıyla tanındı.

Bazı gazetelerde köşe yazarlığı yapan Talipoğlu'nun kitapları, şiir ve türkü kasetleri de bulunuyor.

Talipoğlu 2015 genel seçimlerinde CHP'den beşinci sıra Aydın milletvekili adayı olmuştu.