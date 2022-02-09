Gazeteci Suna Dorsan yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, Basın Şeref Kartı sahibi Suna Dorsan 8 Şubat 2022 Salı günü İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Suna Dorsan’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı.
“Değerli meslektaşımız Suna Dorsan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Dorsan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.”
Suna Dorsan’ın cenazesi 9 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 12.00’de Zincirlikuyu Camisi’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Suna Dorsan kimdir?
1937 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Tercüman Gazetesi’nde ressam-grafiker olarak başladı. Daha sonra Dünya Gazetesi’nde mesleğini sürdürdü. Basın Şeref Kartı taşıyordu.