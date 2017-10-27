Gazeteci suikastı soruşturmasına Europol de katıldı

Panama Belgeleri'nde ülkesi Malta'ya ilişkin yolsuzlukları araştıran gazetecinin suikastının aydınlatılması için başlatılan çalışmalara Europol de katıldı. Avrupa Parlamentosu'nun baskısı üzerine üç Europol müfettişinin hafta sonuna kadar Malta'ya gitmesi bekleniyor. Soruşturmaya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Hollanda adli tıp polisleri de destek veriyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani cinayetin aydınlatılması için uluslararası soruşturma yapılmasını istemişti. Polis şimdiye kadar soruşturmanın içeriğine dair oldukça sınırlı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Polisten yapılan açıklamada bombalı saldırıda Semtex ya da TNT türü patlayıcı kullanıldığını ileri sürmek için henüz erken olduğu belirtildi. Olay yerinden alınan örneklerin test için yurtdışındaki laboratuvarlara gönderildiği ifade edildi. 16 Ekim'de düzenlenen suikastla ilgili olarak polis bir yandan da halktan aldığı bilgileri değerlendiriyor.

Suikastin aydınlatılması için oturma eylemi

Malta'nın tarihi Castille Meydanı'nda kadınlar perşembe günü dört günlük bir oturma eylemi başlattı. Protestocular Malta emniyet teşkilatı müdürü ve başsavcının görevden alınmasını talep etti. Grubun yaptığı açıklamada "Düzgün işleyen kurumlara ve demokrasiye inancın yeniden tesisisine ihtiyacımız olduğu açıktır. Bunun yapılabilmesi ve yapıldığının görülebilmesi için liderlerimizin hızlıca harekete geçmesi gerek" denildi. Açıklamada ayrıca "Bizim bildiğimiz Malta bu değil. Güvenlik, koruma, dürüstlük, şeffaflık istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suikasta kurban giden gazetecinin üç oğlu protestoculara, üzerinde annelerinin bahçesinden kopardıkları defne yaprakları olan pizza gönderdi. Üç oğulun gönderdiği mesajda "defne yaprağının gücün ve cesaretin simgesi" olduğu belirtildi.

Başbakanı erken seçime zorlamıştı

53 yaşındaki gazeteci ve blog yazarı Daphne Caruana Galizia otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yaptığı ayrıntılı haberlerde hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını yıllarca gündeme taşıyan gazeteci, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ı erken seçime gitmek zorunda bırakmıştı.

Başbakanın eşinin rüşvet paralarını Panama'da gizli hesaplara yatırdığı, Galizia'nın gündeme getirdiği haberler arasındaydı. Kadın gazeteci, son dönemde araştırmalarını muhalefete de yöneltmişti. Ailesi suikasttan Muscat'ı sorumlu tutmuş, başbakanın ofisini dolandırıcılarla doldurmasının ve cezasızlık kültürü yaratmasının Malta'yı bir "mafya adasına" dönüştürdüğünü açıklamıştı.

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AFP/EC, ÖA