Gazeteci suikastı sonrası AB'den Malta'ya heyet

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bir soruşturma heyeti, Malta'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan gazeteci Caruana Galizia'nin öldürülmesinin ardından bu ülkeye gidecek. Heyet suikasta uğrayan gazetecinin gündeme getirdiği hükümete yönelik yolsuzluk ve para aklama iddialarını araştıracak.

Kararı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Guy Verhofstadt Twitter hesabından duyurdu. Verhofstadt, Galizia'nın oğluyla bu hafta yaptıkları bir görüşmenin ardından heyet göndermeye karar verdiklerini söyledi. Milletvekilinin aktardığına göre Galizia'nın yarım kalan yolsuzluk haberlerini oğlu takip edecek.

53 yaşındaki gazeteci ve blog yazarı Galizia 16 Ekim'de arabasına yerleştirilen bir bombayla öldürülmüştü. Galizia, Panama Belgeri'nde ülkesi Malta'ya ilişkin yolsuzluk araştırmalarıyla tanınıyordu. Yaptığı haberlerde hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan Galizia, Başbakan Joseph Muscat'ı erken seçime gitmek zorunda bırakmıştı. Muscat'ın eşinin rüşvet paralarını Panama'da gizli hesaplara yatırdığı, Galizia'nın gündeme getirdiği haberler arasındaydı.

Akdeniz'deki ada ülkesinde işlenen bu suikast AB nezdinde büyük yankı uyandırdı. Galizia'nın öldürülmesiyle üye ülke Malta'yla ilgili bir kez daha gündeme gelen iddialar AB'de hukuk, adalet ve şefafflık gibi konularda endişelere neden oluyor.

Malta hükümeti cinayetin aydınlatılması için ipucu sağlayabilecek olan kişilerin ödüllendirileceğini açıklarken, uluslararası soruşturma çağrıları da yapılıyor.

Suikastı "barbarca bir eylem" olarak niteleyen Başbakan Muscat sorumluların yakanması için gerekenin yapılacağını açıklamıştı.

Samantha Early

© Deutsche Welle Türkçe