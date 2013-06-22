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Bilim / Teknoloji

Gazeteci Suat Yeğen yaşamını yitirdi

Suat Yeğen, Sarıyer'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

22 Haziran 2013 10:44

IMC TV Haber Koordinatörü Suat Yeğen, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 
Medya dünyası bir kaybın acısını yaşıyor.

NTV'de de yıllarca çalışan 47 yaşındaki gazeteci Suat Yeğen, Sarıyer'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

24 Aralık 1966'da Konya'da doğan Yeğen, lise öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye'de özel televizyonculuğun kuruluşundan itibaren çok sayıda televizyon kanalında görev yaptı.

Suat Yeğen, son olarak IMC TV Haber Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Yeğen için yarın saat 11.00'de IMC TV'nin önünde bir tören düzenlenecek. Yeğen'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki camide öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedilecek.

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