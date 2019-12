Gazeteci Som'a, 'Hayrünnisa Gül'e hakaretten' dava

Cumhuriyet gazetesi yazarı Deniz Som hakkında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'e “basın yoluyla hakaret” ettiği iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Hayrünnisa Gül'ün The Times gazetesi muhabiriyle yaptığı söyleşide sarf ettiği, “Ben başımı örtüyorum, beynimi değil” şeklindeki sözün 18 Temmuz 2008'den itibaren medyada yer aldığı belirtildi.



İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin 22 Temmuz 2008'deki nüshasındaki köşesinde yer alan yazısıyla Hayrünnisa Gül'e, “haber ve eleştiri sınırlarını aşacak şekilde, küçültücü değer yargılarında bulunarak, hakaret ettiği” öne sürülerek Som'un Türk Ceza Kanununun 125/1-2-4 maddeleri uyarınca 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Deniz Som’un eleştirdiği röportaj:



"Başımı örtüyorum, beynimi değil"



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiliz The Times gazetesi ile yaptığı söyleşide, türbana ilişkin “Ben başımı örtüyorum, beynimi değil” demişti. The Times muhabirinin “Laikler, sizden korkuyorlar” demesi üzerine Gül, İngilizce olarak “Siz benden korkuyor musunuz?” sorusuyla cevap vermişti.



Prestijli İngiliz gazetesi The Times, Times2 ekinde Türkiye'deki türban sorununu kapak yaptı. Bu çerçevede türban tartışmalarına geniş yer veren gazeteden Janice Turner'ın, Hayrünnisa Gül ile yaptığı röportaj da yayınladı.



‘Türkiye’nin en tartışmalı kadını’



Tercüman kullanarak yapıldığı belirtilen röportaja yer verildiği geniş haberde Turner, birlikte çay içtiği Hayrünnisa Gül için “Türkiye'nin en tartışmalı kadını, çok zarif bir makyaj kullanıyor, şık ve dar bir deri ceket, uzun etek ve marka ayakkabı giyiyor” diye yazdı.

41 yaşındaki Gül'ün neşeli gözleri ve genç kız gibi sesinin olduğunu da ifade eden Turner, Gül'ün tercümanın aracılığıyla eşinin siyasi kariyerinin başlarında nasıl aile işlerini yürüttüğünü anlattığını belirtirken, Gül'ün kendi banka hesabının olmasında ısrar ettiğini, erkek çocukları gibi kızını da iyi bir üniversiteye girmesi için teşvik ettiğini yazdı.



Hayrünnisa Gül'ün “namus cinayetleri”ne karşı konuşmayı planladığını kaydeden Turner, türban sorununa ilişkin olarak da Gül'ün, kendisine “Ben sizi sarışın diye yargılamıyorum” değini de aktardı. Türner'e göre, Gül ayrıca “Ben başımı örtüyorum, beynimi değil,” ifadesini kullandı.



Bu arada, Turner'in “Laikler sizden korkuyor” demesi üzerine Gül, İngilizce olarak “Siz benden korkuyor musunuz?” karşılığına verdi. Gül “Bazen sıcak günlerde güneş altında türban kullanmak rahatsızlık veriyor. Kadınları kullanmaya zorlayabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

İran'da böyle yapıldığına işaret edilmesi üzerine Gül, “Ancak Türkiye farklı bir toplum. Ailelerde türban takanlar var da, takamayanlar da var. Bazı aile fertleri türban kullanır, diğerleri kullanmaz. Biz, farklı tercihlere alışığız” dedi.