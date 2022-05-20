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Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın tetikçisini haberleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Avşar, "Çakıcı için kurşun atan tetikçi eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok" başlıklı haberinde Barış Duyu'nun eroinle yakalandığını yazmıştı

20 Mayıs 2022 09:51

Gazeteci Seyhan Avşar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun eroinle yakalandığını ve istihbarata çalıştığını haberleştirdiği için tehdit edildiğini duyurdu.

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayımlanan "Çakıcı için kurşun atan tetikçi eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok" başlıklı haberiyle suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığı için tehdit edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci Avşar, "Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım için tehdit ediliyorum. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim" ifadelerini kullandı.

Avşar yaptığı haberde, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın tutuklu olduğu dönemde cezaevinden hastaneye getirilirken nakil aracında bekletilmesine kızıp başhekim yardımcısına silahlı saldırı düzenleten Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığını, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Duyu’nun savunmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Milletvekili Feti Yıldız gibi önemli isimlere ilişkin iddialar yer aldığını yazmıştı. 

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