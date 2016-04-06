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Yaşam

Gazeteci Serpil Bildirici hayatını kaybetti

Serpil Bildirici, Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile evliydi

06 Nisan 2016 17:42

Gazeteci Serpil Bildirici, geçirdiği rahatsızlık sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. 

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile evli olan Serpil Bildirici, bir süredir Ankara İbni Sina Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden gazeteci Serpil Bildirici için bugün öğlen vakti Kocatepe Camii’nde tören düzenlenecek.

Bildirici’nin cenazesi daha sonra memleketi Aydın'ın Söke ilçesine götürülecek.

Serpil Bildirici için 8 Nisan Cuma günü öğlen vakti Söke Hacılar Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Bildirici, Söke Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

1959 doğumlu Serpil Bildirici, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuydu. Bildirici çiftinin, Elif ve Aslı adında iki kızı bulunuyor.

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