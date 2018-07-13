Gazeteci Serdar Aslan'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Serdar Altan 1 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı. Aynı suçtan yargılanan gazeteci Fuat Yaşar ise beraat etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında yaptıkları haber içerikli paylaşımlar nedeniyle gazeteci Serdar Altan ve Fuat Yaşar hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan iki ayrı davanın duruşması, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İki fotoğrafa 1 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Serdar Altan hakkında açılan davanın duruşması da aynı mahkemede görüldü. Altan'ın katıldığı duruşmada, avukatı hazır bulunurken; meslektaşları da destek için duruşmayı izledi. Altan, suçlama konusu yapılan paylaşımların büyük bir bölümünün haber içerikli paylaşımlar olduğunu belirterek, “Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce belirttim, gazeteciyim. Yapmış olduğum paylaşımlar haber içeriklidir. Propaganda amaçlı bir paylaşım yoktur. Bu nedenle beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, Altan'ın kendi sosyal medya hesabında 2015 yılında yaptığı iki ayrı paylaşımda ellerinde silah olan YPG üyelerinin fotoğraflarını paylaştığı, herkese açık olan bu paylaşımlarla "zincirleme şekilde örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, övdüğü"nü ileri sürerek, "örgüt propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Altan'ın avukatı Serdar Çelebi ise paylaşımların propaganda amaçlı olmadığını belirterek, "Paylaşımlar şiddet içerikli değildir. Bu nedenle yapılan paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Müvekkilimin beraatını karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Altan'a "örgüt propagandası yapmak"tan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Gazeteci Yaşar’a beraat

Gazeteci Yaşar hakkında açılan davanın duruşmasında avukatı ile birlikte hazır bulunurken,

esas hakkında mütalaasını okuyan duruşma savcısı, Yaşar'ın beraatını istedi. Yaşar’ın avukatı da savcının beraat talebine katıldığını söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaşar’ın üzerine atılı “örgüt propagandası yapmak” suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verdi.