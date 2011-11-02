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Yaşam

Gazeteci Şenol Devrim vefat etti

Dinç Bilgin'in ablası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucularından Şenol Devrim hayatını kaybetti.

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Dinç Bilgin'in ablası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucularından Şenol Devrim hayatını kaybetti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucularından, Yeni Asır Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Ali Şevket Bilgin’in kızı, Sabah Gazetesi kurucusu Dinç Bilgin’in ablası, Yeni Asır Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Cemil Devrim’in eşi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi Şenol Devrim (80) yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde vefat eden Şenol Devrim, İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2010 Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

Dün sabah, Alsancak Gül Sokak’taki evinde fenalaşan Devrim, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Devrim’in cenazesi, yarın (3 Kasım Perşembe) Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Bornova’daki Hacılarkırı Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Şenol Devrim’in vefatı nedeniyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, başsağlığı mesajı yayınladı. Sertel, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucularından, Yeni Asır Gazetesi’nin eski İmtiyaz Sahibi Ali Şevket Bilgin’in kızı, cemiyetimiz üyelerinden duayen gazeteci Cemil Devrim’in sevgili eşi ve Dinç Bilgin’in kıymetli ablası üyemiz Şenol Devrim’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 2010 yılında Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü ile ödüllendirmiştik. Şenol Devrim’e Allah’tan rahmet, geride kalan ailesi, yakınları ve İzmir basınına başsağlığı diliyorum” dedi.


Şenol Devrim kimdir?

1931 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Arnavutköy Kız Koleji’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1955 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde yazar olarak başladı. 2010 Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. İngilizce ve Fransızca biliyordu. Evli ve iki çocuk annesiydi.


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