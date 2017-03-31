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Gazeteci Selman Keleş tutuklandı

Dihaber muhabiri Selman Keleş 20 Mart'tan beri gözaltındaydı

31 Mart 2017 16:23

Van'da haber takibi yaparken gözaltına alınan Selman Keleş ve İpekyolu Belediyesi çalışanı Arif Aslan tutuklandı.

Dihaber'in haberine göre, Van’da 20 Mart’ta gözaltına alınan dihaber muhabiri Selman Keleş ve İpekyolu Belediyesi çalışanı Arif Aslan dün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Keleş ve Aslan tutuklandı.

Keleş ve Aslan haber takibi için Büyükşehir Belediyesi civarında çekim yaparken “Örgüt üyesi olma şüphesi” iddiasıyla gözaltına alınmış ve teknik malzemelerine el konulmuştu.

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